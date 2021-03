Altlußheim. Nahezu 4500 Bürger sind am Sonntag, 14. März, in der Gemeinde aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Fäden für die Wahl laufen vor Ort im Ordnungsamt der Gemeinde zusammen.

AdUnit urban-intext1

Die Verwaltung kann bei der Landtagswahl auf ein eingespieltes Helferteam bauen, von dem viele in Sachen Wahlen „alte Hasen“ sind. Im Gegensatz zu den Kommunalwahlen gehört die Landtagswahl eher zu den „einfachen“ Wahlen, denn jeder Wähler hat nur eine Stimme. Das erleichtert vor allem die Auszählung, gegen 19 Uhr am Wahlabend dürfte das Ergebnis der Landtagswahl aus Altlußheim feststehen.

Gewählt wird erstmals im Bürgerhaus, in dem die sechs Urnenwahlbezirke untergebracht sind. Jeder kann zwischen 8 und 18 Uhr seine Stimme abgeben. Rund 60 Wahlhelfer stehen am Wahlsonntag in den Wahlbezirken und später ab 18 Uhr fürs Auszählen bereit.

Mehr zum Thema Wählen ist Bürgerpflicht Mit Hilfe der Briefwahl auf Abstand gehen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ziegelleigelände Herrenteich in Hockenheim Was nun: Verkauf oder Renaturierung? Mehr erfahren Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen Plakate, Parteien, Positionen Mehr erfahren

Die Briefwahl spielt zu Corona-Zeiten eine größere Rolle als sonst. Bis jetzt wurden bereits über 1600 Anträge auf Briefwahl gestellt. Ausgezählt werden die drei Briefwahlbezirke aus organisatorischen Gründen im Rathaus.

Schnelltests für Wahlhelfer

AdUnit urban-intext2

Wegen der herrschenden Corona-Pandemie hat die Gemeinde ein strenges Hygienekonzept aufgestellt. So herrscht in den Wahlbezirken Maskenpflicht, die Wahlhelfer sitzen zudem hinter Plexiglasscheiben. Außerdem werden Luftreiniger gestellt und die Wahlräume können regelmäßig gelüftet werden. Den Wahlhelfern wird obendrein die Möglichkeit eines freiwilligen Coronavirus-Schnelltests angeboten, der jeweils eine halbe Stunde vor Dienstbeginn gemacht werden kann.

In den Wahlbezirken werden sogar die Kugelschreiber regelmäßig desinfiziert, sodass niemand in Sorge sein muss, sich in der Kabine anstecken zu können. Die Wähler können allerdings zum Urnengang ihre eigenen Kugelschreiber mitbringen.

AdUnit urban-intext3

Der Zutritt zum Bürgerhaus wird ebenfalls übersichtlich gesteuert, sodass sich die zur Wahl gehenden und die aus den Kabinen kommenden nicht über den Weg laufen.