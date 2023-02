Sicherheitsfrage des Rosenmontagsumzugs in Altlußheim geklärt

Viel Lob gab es für den Rosenmontagszug, der sich nach langer Corona-Pause großen Zuspruchs erfreute. Was im Vorfeld zu Diskussionen über ein Sicherheitskonzept führte. Die für die Gemeinde getroffenen Anordnungen, mehr Sicherheitskräfte und Präsenz, sahen Verwaltung und Luxe als ausreichend. Was sich in der Nachbetrachtung als richtig erwies. Wie auf dem Bild zu sehen ist, war die Feuerwehr und Ersthelfer präsent. In der Summe kam zu keinen Vorkommnissen.

© Brandenburger