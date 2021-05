Sickergrube als Spielplatz

Altlußheim. Simone Köhler (FWV) machte am Ende der jüngsten Ratssitzung auf einen Missstand aufmerksam, der nicht nur ihr Sorge bereitet. Das Versickerungsbecken hinter dem Kindergarten Sonnenschein wird zusehends zum Abenteuerspielplatz für Kinder. Für eine Grube, in der eigentlich Regenwasser versickern soll, sicher nicht die richtige Verwendung – was auch Bürgermeister Uwe Grempels im Gespräch mit unserer Zeitung einräumt.

Zumal wenn die Kinder in ihrem Spieleifer das Rohr mit Steinen verstopfen. Dann fließt kein Regenwasser mehr ab und die Senke wird schnell zum See. Wahrscheinlich, mutmaßt der Bürgermeister, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Versickerungsgrube eingezäunt wird. aw