Sieben Bewerber hoffen auf Stimmen

Oberhausen-Rheinhausen. Gleich sieben Bewerber wollen am Sonntag, 14. November, zum Bürgermeister in Oberhausen-Rheinhausen gewählt werden. Die Erfüllung der Voraussetzungen stellte der Wahlausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Martin Büchner fest, der nach 24 Jahren nicht mehr antreten wird.

Zwei Frauen und fünf Männer haben ihre Hüte in den Ring geworfen. Nachdem Dirk Vogel vor einigen Tagen überraschenderweise zurückgezogen hatte, blieben vier Aspiraten: Tierärztin Britta Körner, Kämmerer Manuel Scholl, Referent Christian Soeder und Hauptamtsleiterin Nastassia Di Mauro. Seit Wochen führen sie einen engagierten Wahlkampf. Britta Körner verweist insbesondere auf ihre Verbundenheit zur Gemeinde, Scholl auf seine bisherige Arbeit im Rathaus Mannheim und Oberhausen-Rheinhausen, Soeder auf sein politisches Netzwerk, Nastassia Di Mauro auf ihren zentralen Zuständigkeitsbereich und – wie auch Soeder – den „dringend erforderlichen neutralen Blick von außen“.

Drei weitere Namen

Kurz vor Bewerbungsschluss erweiterte sich die Zahl von vier auf sieben. Alexander Nitsche, Thilo Herrling und Armin Rasokat bekundeten ihr Interesse und gaben die erforderlichen Unterlagen ab. Von Rasokat, in Oberhausen aufgewachsen, liegen noch keine näheren Angaben vor. Der Slogan des in der Schweiz wohnhaften Fotografen lautet, wie man hört, „Einer von uns“.

Thilo Herrling, Jahrgang 1978, ist in Oberhausen-Rheinhausen aufgewachsen. Dort besuchte er die Grundschule und das Copernicus Gymnasium in Philippsburg. Nach dem Studium des Bauingenieurwesens hat er sich 2006 als Tragwerks-planer (Statiker) und Energieberater für Gebäude mit einem Büro in Oberhausen selbstständig gemacht. Während seiner Schulzeit und des Studiums war Herrling aktiver Faustballer, Jugendtrainer, Trainer und Abteilungsleiter beim Turnverein 1900. Seit rund zehn Jahren wohnt er mit Partnerin und den beiden mittlerweile ein- und vierjährigen Söhnen in Heidelberg. „Ich bin unabhängig, parteilos und authentisch“, bekundet er.

Der 35-jährige Alexander Nitsche wirbt mit dem Slogan „Die Zukunft im Blick. Das Vertraute im Sinn. Oberhausen-Rheinhausen im Herzen.“ In seiner Pressemitteilung weist er darauf hin, dass er in Oberhausen-Rheinhausen aufgewachsen ist. Derzeit wohnt er in Graben-Neudorf. Für ihn steht außer Frage, dass die Bedürfnisse der Bürger im Vordergrund stehen müssen. Seinen Wahlkampf führe er allein. Den Beitritt in eine Partei schließe er heute bereits aus.

Der Kandidat ist seit Jahren für ein Ingenieurbüro tätig, das sich auf die Sanierung, Modernisierung und Neubauten von kommunalen Liegenschaften spezialisiert habe. Durch die enge Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltungen, Gesundheits- und Umweltämtern wisse er, worauf es ankommt. zg