Siege am Schachbrett

Altlußheim. In der Schach-Verbandsrunde wurde am Sonntag der 4. Spieltag ausgetragen. In der Bereichsliga musste sich die erste Mannschaft des Schach- und Skatclubs gegen Lindenhof (2) deutlich mit zwei zu sechs Punkten geschlagen geben. Damit verlor Altlußheim die Tabellenführung. Nur Jürgen Hanselmann gewann seine Partie, Steffen Dussel und Hans Krauß spielten remis.

In den unteren Klassen lief es dagegen erheblich besser. In der Kreisklasse B setzte sich die zweite Mannschaft gegen Lampertheim (2) mit vier zu eins durch. Sven Schnetter, Marcus Roth und Roland Groll gewannen ihre Partien, Rainer Molfenter steuerte einen kampflosen Punkt bei, da der Gegner nur mit vier Spielern angetreten war. Damit gab Altlußheim die rote Laterne an den Gegner ab.

In der Einsteigerklasse gewann die dritte Mannschaft gegen Lindenhof (5) mit fünf zu drei Punkten. Manfred Heuer siegte zweimal, Tim und Marc Wilmers sowie Ernst-Georg Steringer gewannen je eine Partie. zg