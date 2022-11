Altlußheim. Mitte Oktober stellten wir Sigi Herbel vor, der von einem Fernsehteam überrascht wurde, das ihn als ZDF-„mima-Held“ porträtierte. Gewürdigt wurde dabei seine Arbeit mit und für Flüchtlinge (wir berichteten am 18. Oktober). Der Beitrag ist am Donnerstag, 24. November, im ZDF-Mittagsmagazin zwischen 13 und 14 Uhr zu sehen. Die „mima-Helden“ werden meist gegen Ende der Sendung vorgestellt. Der Beitrag ist anschließend für ein Jahr in der ZDF-Mediathek zu finden.

