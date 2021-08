Sirenen in der Gemeinde sind einsatzbereit

Altlußheim. Hockenheim sei die Stadt der Baustellen, Reilingen die Blumengemeinde und in Altlußheim blühe das Unkraut, flüchtete sich Axel Müller (Grüne) bei den Anfragen der Gemeinderäte am Ende der jüngsten Ratssitzung in Sarkasmus. Konkret ging es ihm um die Grünflächen der Gemeinde, die einen zunehmend ungepflegten Eindruck vermitteln würden. „Furchtbar, wie es aussieht“, stellte er fest.

Was Bürgermeister Uwe Grempels nicht bestreiten wollte, doch konnte er für den Zustand gute Gründe ins Feld führen. In erster Linie verwies er auf den Riesenaufwand, den die Gemeinde mit den Folgen des Rheinhochwassers hatte und immer noch hat – „wir kommen nicht zur Pflege“. Weshalb man sich entschieden habe, die Pflege der Grünanlagen fremd zu vergeben. Allerdings – „die Firmen warten nicht auf uns“.

Ferner wollte Müller wissen, warum im Niederfeld Schilder aufgestellt worden seien, die daran erinnern, dass auf den Feldern Lebensmittel produziert würden und man seine Hunde von ihnen fernhalten solle. Dies, so Müller, treffe auch auf die landwirtschaftlich bestellten Flächen in der Hockenheimer Flur und im Rheinbogen zu. Warum würden dort keine Schilder aufgestellt, wollte er wissen. Bürgermeister Grempels war der Grund nicht bekannt – „wir haben keine Schilder bestellt“ – doch wurde ihm aus der Mitte des Rates versichert, dass die Verwaltung sehr wohl entsprechende Tafeln für die gesamte Gemarkung bestellt habe. Weshalb diese wohl auch in Bälde aufgestellt werden.

Schleichwege unterbinden

Richard Schmitt (SPD) erkundigte sich nach dem von seiner Fraktion geforderten Verkehrsspiegel an der Einmündung der Kurpfalzstraße in die Hauptstraße und Friedbert Blaschke (FWV) wollte wissen, wie es um das Anliegen stehe, die gesamte Rheinhäuser Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zu versehen. In beiden Fällen hatte Grempels die gleiche Antwort – „keine Rückmeldung“, verwies er auf die Behandlung der Anträge an anderer Stelle.

Kay Schweikert (CDU) nahm die Sperrung der B 39, die zwischen der verlängerten Hockenheimer Straße in Neulußheim, von der Einmündung in die B 39 bis zum Lußhof saniert wird, für einen Hinweis zum Anlass. Ortskundige Autofahrer würden den Wirtschaftsweg beim ehemaligen Gelände der Firma Noba nutzen, um sich den Weg durch Neulußheim zu sparen. Er bat Grempels mit seinem Neulußheimer Kollegen Kontakt aufzunehmen und dem Schleichweg, der für Radfahrer und Fußgänger Gefahren in sich berge, einen Riegel vorzuschieben.

Für Grempels ein leidiges Thema, sei doch die gesamte Sanierungsmaßnahme der B 39 vom Regierungspräsidium an den Gemeinden Neu- und Altlußheim vorbei geplant worden. „Die Kommunikation war eine Katastrophe“, stöhnte Grempels, in dessen Augen es bei einer Absprache eine bessere Planung gegeben hätte.

Verschiedene Warnstufen

Dr. Holger O. Porath (Grüne) wollte wissen, ob die Sirene auf dem Rathaus noch funktioniere und im Katastrophenfall warnen könne. Ja, so die Antwort des Bürgermeisters, der hinzufügte, dass es in der Gemeinde noch drei Sirenen gebe, die nie abgebaut worden seien und regelmäßig gewartet würden. Grund hierfür sei das Atomkraftwerk in Philippsburg gewesen, hier habe man für den Ernstfall eine Warnmöglichkeit in der Hinterhand haben wollen.

Allerdings, fügte Grempels hinzu, gebe es verschiedene Stufen der Warnung, auch Durchsagen mit Lautsprecherfahrzeugen der Polizei seien eine Möglichkeit. Auf jeden Fall müsse stets im Einzelfall entschieden werden, wie die Bevölkerung über Katastrophen informiert werde.

