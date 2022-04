Altlußheim. Eine öffentliche Sitzung des Zweckverbandes Lußheim findet am Mittwoch, 27. April, 18 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses statt. Im Mittelpunkt stehen die Sanierung der Skateranlage und das geplante Regenüberlaufbecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beschlusslage ist, dass der Verband ein Regenüberlaufbecken erstellt. Am Mittwoch soll es um die Kostenverteilung und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gehen. Für die Sanierung der Skateranlage soll ein Planungsauftrag vergeben werden und am Blausee stehen Baumschneidearbeiten an.

Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil eingeladen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2