So ein Sonnenbad kann ganz schnell zum Verhängnis werden

Altlußheim. Auf die Ferne habe es gewirkt wie ein Holzstöckchen, das über dem Radweg liegt, stellt unser Fotograf Wolfgang Schwindtner fest, der dennoch zur Bremse griff und somit eine Schlingnatter vor der sicheren Tod auf dem Radweg gerettet hat.

„Wäre ich über sie hinweggefahren, hätte mein Reifen aus einer Schlange wohl zwei Hälften gemacht. Es hätte sicherlich weder die eine, noch die andere Hälfte überlebt. Schlangenvermehrung geht halt anders“, merkt der Fotograf an.

Das Exemplar auf dem Bild, gut 70 Zentimer lang, lag regungslos quer über den Weg in der Sonne. „Deshalb, liebe Radler, immer mit einem Auge aufmerksam die Fahrtroute verfolgen und mit dem anderen Auge immer auch Ausschau halten nach seltenen Kriechtieren, die sich gänzlich ungeniert und sich nicht der Gefahren bewusst, in die sie sich begeben, wenn sie sich einfach in die Sonne legen, um sich aufzuwärmen.“ Für den Menschen ist diese ungiftige Schlange völlig harmlos. Die Fundstelle war übrigens auf Höhe des Eichelgartensees in Neulußheim, auf dem Radweg entlang der Schnellbahntrasse Richtung Karlsruhe, fügt der Fotograf hinzu. / ws

