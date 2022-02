So wird man gesund älter

Altlußheim. Annette Maleika, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe an der GRN-Klinik in Schwetzingen, ist bei der Volkshochschule (VHS) zu Gast. In der Rheinfranken-halle in Altlußheim in der Hockenheimer Straße 66 hält die Medizinerin einen Vortrag zum Thema „Gesund alt werden, für Männer und Frauen“. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Veranstaltung von VHS und Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gesund alt werden – das möchten wir alle. Aber wie sieht die Realität aus und was kann man selbst dazutun“, laden die Veranstalter zum Vortrag Maleikas ein. Der Markt mit Anti-Aging-Präparaten boome, aber können solche Präparate oder Hormone eine ewige Jugend erhalten, fragt Annette Maleika in ihrem Vortrag, der eine Orientierung geben soll, was gesichert ist und was man selbst mit sehr einfachen Mitteln tun kann, um fit und gesund alt zu werden. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen an die Referentin gestellt werden.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich. Eine Anmeldung ist über die Geschäftsstelle der Volkshochschule unter Telefon 06205/92 26 49 oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de möglich. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Infos gibt es unter www.vhs-hockenheim.de