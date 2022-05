Sommerblumen am Frühlingsstand

Altlußheim. „Steht wieder eine Wahl an oder warum steht ihr hier“, lautete mehrmals die verwunderte Frage an die Freien Wähler Altlußheim (FWV) , die sich vor einigen Tagen nach längerer Corona-Pause einmal mehr mit einem Stand in der Ortsmitte präsentierten. „Nachdem der traditionelle Osterstand aufgrund des zur damaligen Zeit immer noch kritischen Infektionsgeschehens ausfallen musste, war es uns ein großes Bedürfnis, mit den Menschen wieder ins Gespräch zu kommen. Daher haben wir diesen ungewöhnlichen Termin außerhalb der Reihe gewählt“, erklärten die Vorsitzende Ursula Kirschner und Gemeinderat Friedbert Blaschke daraufhin.

So verteilten die Gemeinderäte der FWV-Fraktion Tagetes, farbenprächtige Sommerblüher, zum Einpflanzen an die Passanten, „die diese Geste sehr zu schätzen wussten“, schreiben die Freien Wähler in ihrem Rückblick auf die Aktion.

Gemeinderätin Simone Köhler und Fraktionsvorsitzender Klaus Oettinger: „Es war schön, wieder das Ohr in einem ungezwungenen Rahmen an die Bürger zu bekommen und wir uns ein wenig mit den Menschen austauschen konnten, so ist unser Frühlingsstand ein voller Erfolg. Die Menschen verstehen und honorieren, dass wir nicht nur vor Wahlen zu sehen sind. Die positive Resonanz gibt uns recht.“ zg

