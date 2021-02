Altlußheim. Kompakt und überwiegend mit Bauangelegenheiten bestückt präsentierte sich die Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Bürgermeister Uwe Grempels hatte die Sondersitzung einberufen, da einige wichtige Punkte auf den Weg zu bringen waren. An erster Stelle stand dabei eine Vereinbarung mit der Deutschen Glasfaser über den Ausbau der digitalen Versorgung in der Gemeinde. Wobei Grempels noch vor dem Einstieg in die Tagesordnung zwei Bauanträge von derselben nahm – zu viele Fragen waren im Vorfeld für den Rat noch offen.

Wie in den Nachbargemeinden St. Leon-Rot, Reilingen und Neulußheim wurde die Deutsche Glasfaser auch im Altlußheimer Rathaus mit ihrem Ansinnen, den Glasfaserausbau auf eigene Kosten in der Gemeinde voranzutreiben vorstellig. Die von der Firma ins Feld geführte Hürde sind dabei 40 Prozent der Haushalte, die sich an das Netz anschließen wollen. Klappt dies, wird mit dem Ausbau begonnen.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Für Bürgermeister Grempels eine erfreuliche Entwicklung, ein weiterer Anbieter belebe das Geschäft. Zwar ist die Gemeinde Mitglied im kreiseigenen Zweckverband High-Speed-Internet-Rhein-Neckar, doch ist dieser von der Entwicklung nicht tangiert. Wie Grempels ausführte, ist es das Ziel des Verbandes, den Glasfaserausbau auf dem Gebiet des Rhein-Neckars-Kreises flächendeckend voranzutreiben.

Der Zweckverband arbeitet dabei mit Zuschüssen, die insbesondere dann fließen, wenn die betreffenden Gebiete noch nicht oder nur unzureichend digital erschlossen sind. Man spricht dann von sogenannten „weißen Flecken“. Dazu gehört die Gemeinde mit ihren vorhandenen Anschlüssen nicht, man sei eher ein „grauer Fleck“, hielt Grempels fest. Die Deutsche Glasfaser arbeite hingegen auf eigene Rechnung, müsse nicht auf Zuschüsse warten und könne sofort loslegen.

Was ihr, wie der Bürgermeister auch Nachfrage hinzufügte, auch nicht verwehrt werden könne. Nach dem Telekommunikationsgesetz stehe es jedem Anbieter zu, ein eigenes Netz zu betreiben. Was Telekom und Vodafone, um nur zwei zu nennen, auch machen würden. Ohne allerdings wie die Deutsche Glasfaser im Vorfeld auf die Gemeinde zuzukommen. Was wohl daran liege, dass die Deutsche Glasfaser an einer guten Zusammenarbeit interessiert sei. Diese wolle den gesamten Ort erschließen – mit Ausnahme des neuen Baugebiets Hockenheimer Flur, das schon von anderen Anbietern erschlossen wurde.

Letztlich, so Grempels, schließe die Gemeinde mit der Firma nur eine Vereinbarung über die Wegenutzung. Kosten kämen auf sie keine zu, das Risiko trage allein die Firma. Was von den Gemeinderäten, die durchaus noch zahlreiche Fragen hatten, die Grempels überwiegend beantworten konnte, begrüßt wurde. Von einer „tollen Sache“, sprach Dr. Holger O. Porath (Grüne), der sich freute, dass es nun vorangehe. „Uns kostet es nichts und Wettbewerb ist immer gut“, stimmte Kay Schweikert (CDU) zu und Klaus Oettinger befand, „dass alles gut ist was die weißen Flecken im Ort beseitigt“. Von einem für die Gemeinde hilfreiche Plan sprach Richard Schmitt (SPD) und stimmte gleichfalls zu.

Womit die Gemeinde dem Beispiel von Reilingen und Neulußheim folgte. Die Deutsche Glasfaser will nun bis Ende August den Markt sondieren und dann entscheiden, ob sie den Ausbau in Angriff nimmt.

Vorgehensweise wird analysiert

Natürlich war das Hochwasser der vergangenen Tage, dessen Auswirkungen noch längst nicht vorüber sind, Thema im Rat. Wie Bürgermeister Grempels anmerkte, werde es demnächst ein Gespräch zwischen Feuerwehr, Ordnungs- und Bauamt geben, bei dem die Vorgehensweise analysiert und der Alarmplan gegebenenfalls modifiziert wird.

Simone Köhler (FWV) berichtete von zahlreichen Menschen, die den Sommerdamm benutzen würden. Ihnen seien wohl die Gefahren, die damit verbunden sind, nicht bewusst. Kaum zu schweigen von den Kosten, die eventuelle Schäden für die Gemeinde bedeuten könnten.

Grempels stimmte ihr zu, der Damm sei aufgeweicht, ein falscher Schritt könne fatale Folgen haben, falle man ins Wasser, dessen Strömung von vielen unterschätzt werde. Eigentlich, merkte er an, müsse der Sommerdamm gänzlich gesperrt werden, doch er sei nun einmal einer der schönsten Spazierwege in der Gemeinde. Fakt sei, wäre er durch das Hochwasser noch stärker aufgeweicht, hätte die Gemeinde eine Dammwache abgestellt und ihn gesperrt.

Richard Schmitt (SPD) erinnerte an den gebrochenen Sommerdamm in Brühl und wollte wissen, ob der hiesige gleichfalls geprüft werde. Das sicherte Grempels zu, der als Gefahr für den Damm die Wurzeln der zahlreich auf ihm stehenden Bäume und Tiere, beispielsweise Nutrias, anführte. Letztlich sei es ein gemeindeeigener Damm, dennoch müsse mit den Behörden abgestimmt werden, wie weit man bei der Ertüchtigung des Damms gehen wolle und dürfe.

Ursula Kirschner (FWV) hatte zum Hochwasser noch eine letzte Anmerkung: Sie regte an, künftig bei der Gelegenheit des Aufstellens der Absperrgitter die Papierkörbe einzusammeln, sodass diese nicht ihren Inhalt den Fluten überlassen.

