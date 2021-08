Sonnenblume schießt in die Höhe

Altlußheim. Dieses prächtige Exemplar einer Sonnenblume wächst im Garten unseres Lesers Walter Ballreich. „Die Sonnenblume ist eine krautige Pflanze, die Wuchshöhen von meist ein bis zwei, seltener drei Metern erreicht“, merkt das allumfassende Lexikon der Gegenwart, Wikipedia, zum Thema Helianthus annuus, so der lateinische Name der Pflanze, an. Leser Ballreich kann das digitale Nachschlagwerk locker korrigieren, seine Sonnenblume weist eine stattliche Höhe von vier Metern auf. sz/ Bild: Ballreich

