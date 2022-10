SPD fordert Strom-und Gaspreisdeckel

Altlußheim. „Die Strom-und Gaspreise müssen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen gedeckelt werden, damit private Haushalte nicht zahlungsunfähig werden und um die massenhafte Schließung von Handwerks-, Einzelhandels-und mittelständischen Betrieben zu verhindern“ erklärte SPD-Landtagsabgeordneter und Landtagsvizepräsident Daniel Born auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Altlußheim.

Große Teile der Bevölkerung wüssten nicht, wie sie die explodierenden Energiekosten bezahlen sollten, deshalb müssten Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, rasch angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. Auch für viele Unternehmen der Privatwirtschaft sei die Entwicklung existenzbedrohend. „Zur Finanzierung der Hilfen ist eine schnelle Einigung wichtig“, sagt Born. Er hält es für denkbar, dafür auch auf diejenigen zurückzugreifen, die trotz und zum Teil wegen der Krise enorme Gewinne erzielen. „Übergewinne zu nutzen, wäre ein Zeichen der Solidarität. Aber es gibt auch rechtliche und praktische Herausforderungen in der Umsetzung“, betont der Landespolitiker. Beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien verwies der Landtagsabgeordnete darauf, dass die bisher erzielten Fortschritte in den Bundesländern sehr unterschiedlich seien. Insbesondere bei der Windenergie gebe es in Baden-Württemberg erheblichen Nachholbedarf.

Große Sorge bereitet dem Abgeordneten, dass zwar die SPD-geführte Bundesregierung aktiv handelt, die Landesregierung aber ohne eigene Impulse bleibe. „In Niedersachsen sieht man, wie ein eigenes Landes-Entlastungsprogramm zusätzlich helfen kann. Aber in Baden-Württemberg zeigt Grün/Schwarz nur auf Berlin. Befremdlich finde ich Pläne der Landesregierung, jetzt mehr als eine Milliarde Euro nicht für die Bürger zur Verfügung zu stellen, sondern für Krisen auf die Seite zu legen. Da frage ich mich schon: Wann ist denn Krise, wenn nicht jetzt?“ betont Born.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erklärte der Landtagsabgeordnete: „Ich bin wie die Mehrheit der Bevölkerung froh darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz besonnen und mit großem Sachverstand handelt“. Dieser Krieg verursache eine Vielzahl unterschiedlicher Krisen und die SPD-geführte Bundesregierung arbeite konsequent und intensiv daran, die Folgen dieser Krisen abzufedern. Die bereits gut gefüllten Gasspeicher seien ein Beispiel für das umsichtige und erfolgreiche Handeln der SPD-Grüne-FDP-Regierung in extrem herausfordernden Zeiten.

Zukunft gesichert

„Mit der Erweiterung der Grundschule um Mensa und Gruppenräume wird in Altlußheim in Sachen Bildung und Betreuung die Zukunft gesichert, für alle Kinder gibt es ein Mittagessen-und Nachmittags-Betreuungsangebot“, informierte Gemeinderat Dieter Hoffstätter als Vorsitzender der SPD-Fraktion. Ab komme 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Altlußheim könne den schon vorher erfüllen. Mit der Gemeindebücherei als Einrichtung für alle Generationen sowie dem Kinder-und Jugendtreff, endlich mit Außenspielflächen, wird das breite Angebot komplettiert. „Langjährige SPD-Vorschläge werden damit realisiert, sagt Hoffstätter.

„Die Gemeinde fördert die Schaffung von Wohnraum durch die Aufstellung von Bebauungsplänen, die das maßvolle Bauen in zweiter Reihe baurechtlich ermöglichen“ erklärte Gemeinderat und SPD-Fraktions-Vize Richard Schmitt. So würde schrittweise in allen Wohnquartieren, in denen die Grundstücke ausreichend groß sind, eine vergleichsweise günstige Baumöglichkeit geschaffen, weil teure Erschließungsmaßnahmen mit Straßen und Gehwegen vermieden werden.

Dass die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ort gut untergebracht und betreut werden, berichtete SPD-Gemeinderätin Charlotte Jung-Cron, die selbst mit ihrem Mann seit vielen Jahren ehrenamtlich in diesem Bereich aktiv ist. Besonders erfreulich sei, dass viele Altlußheimer Bürger solidarisch private Wohnungen für die Geflüchteten bereitstellen. zg