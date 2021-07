Sperrmüll an Rheinzufahrt

Altlußheim. Ausrangierte Matratzen, Schuhe und Kleider, schäbige Stühle und Küchenabfälle – Müll, querbeet einfach in die Landschaft geworfen, nervt Bürger und auch Gemeindeverwaltung. Wilder Müll sorgt immer wieder für Verdruss, weil er das Gemeindebild negativ prägt, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Oft liegt er eine Zeit lang dort und damit wachsen die Ablagerungen sehr schnell: Erst steht nur ein kleines Regal, eine Matratze kommt dazu und ein paar Tage später wächst ein stattlicher Müllhaufen heran, für den man einen Lastwagen braucht. So wieder geschehen in Altlußheim, an der Abfahrt zum Rhein am Wagbach-Pumpwerk. Auch dort landeten alte Holzlatten und Möbelstücke.

Illegale Müllablagerungen sind eine Ordnungswidrigkeit, erklärt die Gemeindeverwaltung. Werde der Verursacher ermittelt, muss er mit einem hohen Bußgeld und einer Anzeige rechnen. Hinweise zum aktuellen Fall erbittet das Ordnungsamt der Gemeinde Altlußheim unter der Telefonnummer 06205/39 43 31. zg