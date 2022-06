Sperrung an Fronleichnam

Altlußheim. Die katholische Seelsorgeeinheit Hockenheim begeht am Donnerstag, 16. Juni, in Altlußheim den Fronleichnamstag mit einer Prozession, die um 9 Uhr an der Rheinfrankenhalle beginnt. Der Umzug führt über die Hockenheimer Straße und Tullastraße hin zum Messplatz. Dort ist der Abschluss mit Gottesdienst und feierlichem Segen. Im Anschluss wird ein Mittagessen gereicht.

Für die Dauer der Prozession sind daher die Tullastraße und die Hockenheimer Straße, zwischen den Einmündungen Heinestraße und Tullastraße, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Sperrungen werden im Anschluss an die Prozession durch den Gemeindebauhof wieder aufgehoben. Das Ordnungsamt bittet um Beachtung. rh

