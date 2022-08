Spinne auf Beutefang

Altlußheim. Seit einigen Jahren taucht im Garten unseres Lesers Wolfgang Schwindtner regelmäßig eine für Insekten gefährliche Spinnenart, die Krabbenspinne, auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der Name schon verrät, hält die Spinne beide vordere Beinpaare wie Zangenpaare seitlich ausgerichtet, wobei eine Ähnlichkeit zu Krabben nicht zu verleugnen ist. In dieser Körperhaltung verharrt die Spinne stundenlang, um dann blitzschnell in die Nähe geratene Insekten jeglicher Art zu greifen, Gift in sie hineinzuspritzen und dann auszusaugen.

Die Krabbenspinne wartet geduldig auf ihre Beute. © Wolfgang Schwindtner

Der Überraschungseffekt führt dazu, dass auch Insekten, die wesentlich größer als die Spinne sind, von ihr gepackt und getötet werden. Selbst Bienen, Wespen und sogar Hornissen fallen ihr zum Opfer.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Nosferatu-Spinne im Rhein-Neckar-Kreis: „Bestand wird sich weiter erhöhen“ Mehr erfahren Nabu Naturschützer sammeln Daten zu Nosferatu-Spinne im Südwesten Mehr erfahren

Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Weibchen dieser Spinnenart, ähnlich wie ein Chamäleon, die Farbe ihres Körpers ändern können, und damit an die Farbe ihres Untergrundes annehmen. Auf diese Weise sind sie gut getarnt. Das Exemplar auf dem Foto hat sich auf einem Lavendelblütenzweig gerade erst in Position gesetzt, daher noch gelb in der Färbung. ws