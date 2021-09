Altlußheim. Der Schach- und Skatclub Altlußheim plant für Mittwoch, 15. September, ein öffentliches Preisskat. Gespielt wird eine Serie zu 48 Spielen, teilte der Verein am Samstag mit. Das Startgeld wird voll ausgezahlt. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Karlchen“ (Am Sportplatzweg 6) in Altlußheim. Selbstverständlich müssen dabei die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie eingehalten werden.

