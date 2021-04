Standortsuche für die Poller

Altlußheim. Es waren insgesamt vier spannende Abstimmungen und eine Sitzungsunterbrechung nötig, bis der Rat zu dem Ergebnis gekommen war, dass er an diesem Abend kein Ergebnis mehr bekommen werde. Anlass für die umkämpfte Entscheidung war die Speyerer Straße, beziehungsweise deren Verlängerung, der in früheren Zeiten durch eine Gärtnerei der Weg abgeschnitten war. Die Gärtnerei ist Geschichte, auf ihrem Gelände wachsen insgesamt 16 Doppelhaushälften aus dem Boden hervor, je vier Doppelhäuser links und rechts der Speyerer Straße.

Als die Gärtnerei noch stand, gab es keine direkte Verbindung zwischen Reilinger und Speyerer Straße, was derzeit der Fall ist, da die Handwerker von beiden Seiten Zufahrt zu den Baustellen haben. Doch schon als der Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“ aufgestellt wurde, war klar, dass der Gemeinderat vor der Entscheidung steht, ob der Straßenzug wieder durchgängig wird oder ob der nördliche Teil der Speyerer Straße Sackgasse bleiben soll.

An Sackgasse festhalten

Für die Verwaltung schlug Bürgermeister Uwe Grempels zwei Varianten für die Schließung der Straße vor, womit er zugleich der Durchfahrtsmöglichkeit eine Absage erteilte. Zum einen ließe sich die Durchgangssperre am bisherigen Ende der Speyerer Straße anbringen, zum anderen mittig, sprich zwischen den jeweils zwei Doppelhäusern auf der rechten und linken Seite im südlichen und im nördlichen Teil.

Die Speyerer Straße wie bisher, kurz nach der Einmündung der Gersdorfer Straße zu sperren, würde bedeuten, dass große Fahrzeuge, beispielsweise die Müllautos der AVR, nur über die Reilinger Straße einfahren können – dies für 75 Meter im Rückwärtsgang, da es keine Wendemöglichkeit gibt. Bei der hälftigen Lösung wäre eine Einfahrt von beiden Seiten aus in die Sackgassen möglich, zwar auch im Rückwärtsgang, aber nur über eine Strecke von 37,5 Metern. Für die Verwaltung das ausschlaggebende Argument, die Sackgasse in der Mitte der Straße anzusiedeln.

An Beschlüsse halten

Während Dr. Holger O. Porath (Grüne) die Ausführungen der Verwaltung nachvollziehen konnte, zumal seine Fraktion grundsätzlich gegen eine Öffnung der Straße ist, das Verkehrsaufkommen würde auf der gesamten Länge der Speyerer Straße enorm ansteigen, war Friedbert Blaschke mit der zweiten Variante überhaupt nicht einverstanden. Man stehe bei den Anwohnern im Wort, die Straße soll Sackgasse bleiben und zwar so, wie sie war. Der AVR seien 75 Meter im Rückwärtsgang zuzumuten, stellte Blaschke fest und verweis auf die Schwierigkeiten, die beispielsweise Rettungskräfte hätten, wenn sie nicht wüssten, von welcher Seite sie zufahren sollen.

Sein Fraktionskollege Klaus Oettinger stimmte ihm zu, egal welche Variante, für die AVR bliebe es in der Summe bei 75 Metern Rückwärtsgang. Richard Schmitt (SPD) wollte sich gleichfalls an die vor Jahren getroffene Beschlusslage halten und sprach sich für die Variante eins, die Sperrung des nördlichen Teils der Speyerer Straße in der bisherigen Weise aus.

Die Gegenposition nahm Ines Schweickert für die CDU ein. Sie sprach sich für eine Öffnung der Speyerer Straße aus. Dadurch würden mehr Menschen profitieren als Nachteile erfahren. Die umliegenden Straßenzüge wären keine Ausweichrouten mehr, die Wege würden kürzer, plädierte sie für eine Öffnung des nördlichen Teils der Speyerer Straße – allerdings nur als Spielstraße. Grempels warnte vor einer Zunahme des Verkehrs in der Straße durch eine Öffnung, wer ins Gewerbegebiet oder zu den Einkaufsmärkten wolle, werde sich umorientieren, sprach er sich gegen die Wegnahme der Sackgasse aus.

Es kam zur Abstimmung und der Antrag der CDU auf Öffnung der Straße blieb chancenlos, das Gros am Ratstisch will am Status Quo der Speyerer Straße als Sackgasse festhalten. Damit begannen die Probleme.

Abstimmung ohne Ergebnis

Denn für die Variante zwei, die Errichtung der Sackgasse in der Mitte des nördlichen Teils der Speyerer Straße sprachen sich nur die Grünen und Bürgermeister Grempels aus – die Variante war vom Tisch. Für Variante zwei, die Sperrung wie bisher, votierten FWV und SPD, dagegen die Grünen und die CDU. Was an diesem Abend ein Patt bedeutete – der Antrag war abgelehnt.

Somit stand das Ziel fest, die Sackgasse soll bleiben, der Weg blieb unklar. Auch eine Sitzungsunterbrechung und die Suche nach einem Kompromiss blieben fruchtlos. Axel Müller (Grüne) sprach sich für eine Vertagung aus, „kein lebenswichtiges Thema“, Friedbert Blaschke von einem „Kasperletheater“ und Bürgermeister Grempels verzweifelte. Konsens bestehe über die Sackgasse, nun gehe der Streit um zehn Meter nach Süden oder Norden, schüttelte er den Kopf. Auch Holger O. Porath war für eine Vertagung, er wollte über keinen Kompromiss als einzige Alternative beschließen. Woraufhin Hauptamtsleiter Stefan Kuhn das Wort ergriff und darauf hinwies, dass der Rat noch einen abschließenden Beschluss fassen müsse. Was dieser denn auch tat, mit großer Mehrheit stimmte er für eine Vertagung.

Terrassenerweiterung abgelehnt

Die nördliche Speyerer Straße war einige Punkte später nochmals Gegenstand einer Erörterung. Ein Bauherr hatte beantragt, seine Terrasse um zwei Meter erweitern zu dürfen. Nun steht das Gebäude schon auf der hinteren Baugrenze, die zwei Meter tiefe Terrasse überschreitet die Baugrenze um eben diesen Wert. Was zu tolerieren ist. Einer weitere Überschreitung um zwei Meter wollte der Rat nicht zustimmen. Als Kompromiss stand eine Erweiterung um einen Meter im Raum. Sandra Fluhrer (Grüne) wollte keiner weiteren Überschreitung des Bebauungsplan, der wie Ines Schweickert befand nicht tief genug geplant sei. Weshalb sie der Überschreitung um einen Meter zustimmen konnte.

Simone Köhler (FWV) sprach sich dafür aus, sich an den Bebauungsplan zu halten, zumal die anderen 15 Bauherrn wohl nachziehen würden. Auch Axel Müller (Grüne) wollte wissen, welchen Wert Bebauungspläne sonst noch hätten.

Mit den Stimmen der Grünen und der FWV wurde die Terrassenerweiterung abgelehnt.