Sternsinger formieren sich

Altlußheim. Noch ist es einige Tage hin bis zum Weihnachtsfest, doch schon jetzt beginnen in der Gemeinde die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion. Beginnen werden die Sternsinger mit ihrem Gang durch die Gemeinde am Montag, 2. Januar, in der Rheinhäuser Straße, am Emil-Frommel-Haus und sich dann in Richtung Mühlstraße vorarbeiten. Auch die Geschäfte im Ortskern werden an diesem Tag besucht.

Den Höhepunkt erreicht die Aktion am Freitag, Dreikönig‚ wenn um 9 Uhr ein feierlicher Gottesdienst mit Pfarrer Christian Müller in der katholischen Kirche stattfindet und es anschließend in die Siedlung sowie das Gebiet rund um die katholische Kirche geht. Die Hauptstraße soll, je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder, in Abschnitten besucht werden.

Es wird erneut die Option der Online-Spende geben, aber auch ganz klassisch per Spendenumschlag, der in der Kirche abgegeben werden kann.

Die Organisatoren sind noch auf der Suche nach Begleitpersonen für die Sternsinger. Und auch Kinder, die als Sternsinger mitmachen wollen, sind eingeladen. Ein erstes Treffen findet am Freitag, 16. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Frommel-Haus statt. Dabei wird der Sternsingerfilm gezeigt und gibt es Informationen zum Projektland Indonesien. zg