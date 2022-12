Sternsinger in Altlußheim formieren sich

Altlußheim. Auf Hochtouren laufen in der Gemeinde die Vorbereitungen auf Dreikönig, auf die Sternsingeraktion. „Wir wollen jedes Haus in der Gemeinde besuchen“, nennt Rebecca Staender, vom Vorbereitungsteam ein ehrgeiziges Ziel. Aber ein machbares, wie die Vergangenheit zeigt, an die nun, nach der Corona-bedingten Pause, angeknüpft werden soll.

Im Emil-Frommel-Haus fand nun ein erstes Vorbereitungstreffen statt, bei dem den teilnehmenden Kindern das Projektland Indonesien vorgestellt wurde. Zum einen mit einem Film von Sternsinger-Botschafter Willi Weitzel, zum anderen durch den Neulußheimer Weltreisenden Marcus Seidel, der für seine Reportagen die ganze Welt bereist und der frisch aus Indonesien zurückgekehrt ist. Er hatte den Kindern jede Menge Bilder mitgebracht.

Los geht die Sternsingeraktion diesmal am Montag, 2. Januar. Sukzessive geht es dann durch den Ort, am Freitag, 6. Januar, findet ein feierlicher Gottesdienst statt und am Sonntag, 7. Januar, endet die Aktion mit sicherlich vielen Spenden für Indonesien. Diese können klassisch in Spendenbüchse der Sternsinger gesteckt werden, können per Umschlag im Pfarramt abgegeben werden oder als Online-Spende erfolgen.

Noch gibt es für interessierte Kinder die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen, in ein Sternsingerkostüm zu schlüpfen, und noch werden Eltern, deren Kinder als Sternsinger mitmachen, als Begleitpersonen gesucht.

Alle Fragen zur Sternsingeraktion, von der Teilnahme bis zu den Spendenmöglichkeiten, beantwortet Rebecca Staender, Telefon 0176/84 08 21 25, oder per E-Mail an sternsingeraltlussheim@web.de.