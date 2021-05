Storchenpaar muss drei Junge füttern

Altlußheim. Der Trend zur Mehrkindfamilie ist nicht nur beim Menschen (siehe unsere Samstag- und Montagausgabe) auf dem Vormarsch: In den Storchennestern der Region werden derzeit ebenfalls mehrere Schnäbel nebeneinander aufgerissen. Wie umfangreich der Nachwuchs insgesamt ist, wird derzeit noch erhoben. Gabi Picke vom Naturschutzbund (Nabu) ist dafür regelmäßig unterwegs. Doch fest steht schon: Der Bestand an Weißstörchen entwickelt sich weiter prächtig.

Für das Nest im Altlußheimer Vogelpark hat Gabi Picke in Fotograf Wolfgang Schwindtner einen zuverlässigen „Assistenten“, denn der kann vom Dachgeschoss seines Hauses direkt in Adebars Kinderstube schauen. Und hat dabei im Bild festgehalten, dass drei Jungstörche derzeit ihren großen Appetit kundtun.

Dreifacher Nachwuchs im Altlußheimer Vogelpark: Die Eltern haben gut zu tun, um die hungrigen Jungvögel sattzubekommen. Mit dem derzeitigen kalten und nassen Wetter gibt es aber noch eine weitere Gefahr für die Kleinen. © Wolfgang Schwindtner

Wer der Papa ist, kann die Storchenexpertin genau sagen anhand des Rings: Der Schweizer Storch ist bereits 2014 in der Region aufgetaucht. Wer seine Partnerin ist, hat Gabi Picke dagegen noch nicht ablesen können. Corona hat die Arbeit der Vogelschützer bereits im vergangenen Jahr erschwert, und auch diesmal können die Aktivitäten nicht wie gewohnt stattfinden. So ist die Beringung der Hockenheimer Jungstörche auf dem Dach in der Unteren Hauptstraße mithilfe der Feuerwehr nicht möglich. Denn die Wehr hat ihr Programm aufgrund der Pandemie ganz auf die Einsätze reduziert.

Bestand gesichert

Das ist angesichts der Vielzahl der Brutpaare aber nicht tragisch, berichtet Gabi Picke. Mehr Erkenntnisse gewinnen die Vogelwarten ohnehin aus den GPS-Loggern, mit denen die Wanderbewegungen der Vögel nachvollzogen werden können.

In Altlußheim gibt es noch zwei weitere Storchenpaare: eins an der Tuchbleiche, seit 2015 an dieser Stelle ansässig, und eins auf dem Flurstück Rheinwiese in einem Nest, das im vergangenen Jahr installiert wurde. Dort hatte sich 2020 ein Einzelstorch niedergelassen, diesmal hat er eine unberingte Partnerin. Gebrütet hat das Paar, doch Jungtiere hat Gabi Picke noch nicht entdeckt.

