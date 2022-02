Strickend Gutes tun

Altlussheim. Auch 2021 gab es keinen Weihnachtsmarkt. Aber die fleißigen Damen vom Förderverein Friseurmuseum ließen trotzdem das ganze Jahr über die Stricknadeln klappern. In monatelanger Arbeit entstanden modische Mützen, Socken und Stulpen, Loops und Schals sowie Kinderbekleidung. Süße Pullis und Jäckchen für die Kleinen und Praktisches für die Großen.

„Die Wolle muss mir gefallen, dann wird auch was Tolles daraus“, lacht Christa Lehrenkrauß. Zusammen mit Lioba Dörr, Elke Rieger, Anneliese Gentner und Irene Ballreich ist sie immer fleißig am Stricken. Soviel Kunsthandwerk entsteht übers Jahr und vor Corona wurden die hübschen Sachen ja immer an einem großen Stand auf dem Altlußheimer Weihnachtsmarkt präsentiert und verkauft.

Wolle wird oft geschenkt

„Die Leute schenken uns oft Wolle, damit wir sie für den guten Zweck verarbeiten“, informierte Lioba Dörr im Gespräch mit unserer Zeitung. Da es seit zwei Jahren keinen Weihnachtsmarkt gibt, bietet Lioba Dörr die Sachen im eigenen Friseurgeschäft an.

Inzwischen hat sich die Strickbegeisterung des Quartetts herumgesprochen und immer öfter werden die Damen gefragt, ob sie etwas Bestimmtes stricken könnten, quasi Auftragswerke.

Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Seit Jahren freuen sich dort die Verantwortlichen über die Spenden aus Altlußheim. So konnte auch heuer wieder ein Scheck über 1000 Euro übergeben werden.

Die Stricknadeln flitzen schon wieder und wer weiß, vielleicht darf man sich ja dieses Jahr auf eine Neuauflage des Weihnachtsmarktes freuen. Da gibt es dann auch wieder einen Stand des Fördervereins, an dem man tolle Mützen und Socken kaufen kann.

