Altlussheim. Die fleißigen „Stricklieseln“ des Fördervereins Friseurmuseum lassen ja schon seit vielen Jahren die Stricknadeln flitzen. So entstehen in endlosen Stunden durch die geschickten Hände von Lioba Dörr, Elke Rieger, Irene Ballreich, Christa Lehrenkrauß und Anneliese Gentner schicke Schals, modische Mützen und Loops, bunte Handschuhe und Socken sowie Kinderkleidung.

AdUnit urban-intext1

Auf den Weihnachtsmärkten in Altlußheim und Otterstadt bietet Lioba Dörr mit ihren Freundinnen die Ware an. Die teils treue Kundschaft weiß natürlich, dass der Erlös des Verkaufes immer einem guten Zweck zugutekommt.

Mit Improvisation zum Erfolg

Nun gab es aber pandemiebedingt letztes Jahr keine Weihnachtsmärkte. Die Ware war gefertigt und wartete auf Käufer. Kurzerhand bot Lioba Dörr die Sachen im familieneigenen Friseurgeschäft an. Dort war schnell eine Ecke gefunden, die Platz für einen kleinen Ausstellungstisch bot. Viele kauften etwas von den Strickwaren und es gab auch reichlich Spenden. So kamen letztlich wieder mehr als 1000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Ein Drittel davon bekam der Sozialfonds der Gemeinde Altlußheim und der Rest ging wie immer an das Kinderhospiz in Dudenhofen. Die Spendenempfänger freuten sich natürlich sehr und die Damen des Fördervereins Friseurmuseum stricken eifrig weiter in der Hoffnung, dass es 2021 wieder Weihnachtsmärkte geben wird und man somit Geld sammeln kann, um soziale Projekte zu unterstützen. mb