Strom- und Gasnetz sind am Limit

Region. „Die neue Energiewelt muss auch bei uns ankommen“, sagt Dr. Andre Baumann. Der Landtagsabgeordnete der Grünen hatte zu der dritten Veranstaltung der Reihe „Energiewende in der Kurpfalz“ eingeladen. Im Mittelpunkt des Abends stand der Ausbau der Netzinfrastruktur im Wahlkreis Schwetzingen zwischen Reilingen und Brühl, zwischen Eppelheim und Hockenheim. „Neben dem massiven Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik brauchen wir für eine erfolgreiche Energiewende auch einen Ausbau der Strom- und Gasnetze. Unsere aktuellen Netze laufen in beiden Bereichen zunehmend voll und müssen ausgebaut werden“, so Baumann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württemberg sei ein Stromimportland. Darum sei aus Sicht des Energieexperten der Grünen der Bau von Stromtrassen von der Nordseeküste in den Süden des Landes die Windstrom transportierten, notwendig. Neben den Gleichstrom-Hochspannungsleitungen sei auch der Ausbau und die regionale Verstärkung der Verteilnetze und der Trafo-Infrastruktur zwingend erforderlich.

Ein wichtige Ressource

„Für den Industriestandort Baden-Württemberg wird es in den nächsten Jahren neben dem Ausbau der Netze wichtig sein, selbst einen Großteil des benötigten Stroms herzustellen“, sagte Baumann. So müssen Wind- und Solarparks ans Netz auf der Erzeugerseite angeschlossen werden und auf der Abnehmerseite weitere Schnellladestation und hunderte Wallboxen mit Strom zu versorgen sein. „Strom ist eine wichtige Ressource. Verfügbarkeit erneuerbarer Energien ist daher auch ein Anreiz für große Wirtschaftsunternehmen, sich wieder vermehrt bei uns in Süddeutschland anzusiedeln“, so Baumann. „Wir dürfen in Süddeutschland nicht von den sogenannten Nordländern abgehängt werden, die mit einem hohen Windstromanteil am Strommix und der regionalen Produktion von grünen Wasserstoff recht aggressiv Industriepolitik machen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich werde oft gefragt, wieso wir als Land nicht schneller Windenergieanlagen bauen. Vielen ist nicht klar, dass nicht wir als Land Baden-Württemberg bauen, sondern Unternehmen oder Bürgergemeinschaften“, so Baumann. In der Vergangenheit habe es oft das Problem gegeben, dass es zwar fertige Planungen gab, aber nicht genug Flächen verfügbar waren. Im Koalitionsvertrag wurde daher beispielsweise festgeschrieben, dass ForstBW als Eigentümer von Waldflächen angehalten ist, Flächen für Windkraft in Tranchen auszuweisen.

Darüber hinaus braucht es jedoch auch wirtschaftliche Anreize für Unternehmen, in Windkraft zu investieren. „Ich bin froh, dass die neue Bundesregierung mit dem Osterpaket für eine deutliche bessere finanzielle Vergütung für Wind- und Sonnenstrom sorgen will“, so Baumann. „Die Landesregierung hat eine Taskforce für Erneuerbare Energien eingerichtet, die einen Weg findet, dass der Planungs- und Genehmigungszeitraum halbiert wird. Bundesweit dauert es durchschnittlich sieben bis acht Jahre, bis ein Windrad sich dreht.“

Bis genug erneuerbare Energien verfügbar sind, Windräder gebaut, Photovoltaikanlagen installiert und Solarparks realisiert wurden, werde es einige Jahre dauern. In dieser Übergangszeit brauche es eine stabile Stromversorgung in allen Jahreszeiten. „Daher setze ich mich gerade als Grüner für den Bau der süddeutschen Erdgasleitung ein, weil ich eine erfolgreiche Energiewende möchte“, so Baumann. Der Erdgasverbrauch läuft schon seit Jahren an der Kapazitätsgrenze. Perspektivisch werden wir in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg größere Gaskapazitäten benötigen. „Aus derzeitiger Sicht geht es ohne diese Gasleitung in unserer Region nicht. Wir brauchen den Ausbau der Gasinfrastruktur, die mittel- und langfristig mit grünem Wasserstoff betrieben werden soll. So schnell wie möglich soll das Erdgas durch grünen Wasserstoff ersetzt werden.“ zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3