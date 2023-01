Täter überrascht über 90-Jährige

Altlußheim. Im Fichtenweg ist es nach Auskunft der Polizei am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch gekommen, bei dem der Täter zunächst versuchte, über den Keller in das Zweifamilienhaus zu gelangen. Der Versuch scheiterte, woraufhin der Kriminelle auf der Vorderseite über ein anderes Zimmer in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung einstieg.

Nachdem der Täter diverse Wertgegenstände entwendet hatte, traf er auf die Bewohnerin, die gerade fernsah. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete er über ein Fenster aus der Wohnung. Die über 90-jährige Bewohnerin erkannte lediglich, dass der Einbrecher mit einer dunkelblauen Regenjacke und dunkler Hose bekleidet war. Die Summe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Telefon 0621/1 74 44 44 zu melden. pol