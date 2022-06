Tauffest am Blausee

Reilingen/Alt-/Neulußheim. Die evangelischen Kirchengemeinden aus Reilingen, Altlußheim und Neulußheim laden zu einem Tauffest am Sonntag, 18. September, an den Blausee ein.

Im Vorfeld findet ein Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 14. Juli, um 17 Uhr im Emil-Frommel-Haus in Altlussheim statt. An diesem Termin werden die Kirchengemeinden das Motto des Festes „Mit Gott gehst du nicht unter“ vorstellen, die Abläufe klären und auch alle Unterlagen schon einmal vorbereiten.

Interessenten sollten eine Geburtsurkunde des Kindes als Kopie mitbringen. „Gerne können sie auch schon die Patenscheine der Paten mitbringen“, schreibt die Kirchengemeinde. „Die Patenscheine bekommen die Paten bei ihrem jeweiligen Pfarramt. Paten aus Altlußheim, Neulußheim und Reilingen brauchen keinen Patenschein.

„Jeder ist im Vorfeld eingeladen, sich einen Taufspruch zu überlegen“, heißt es in einem Schreiben. Der Taufspruch sollte aus der Bibel stammen. Entscheidungshilfen gibt es unter www.taufspruch.de. zg