Tennis-Turnier für Senioren in Altlußheim

Altlußheim. Der TTC Waldhaus richtet seinen „Seniors Technology Cup“, ein DTB-Ranglistenturnier von Dienstag, 19. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, zum neunten Mal auf seiner modernisierten Anlage aus.

Um Ranglistenpunkte geht es beim Tur-nier für Senioren, das der TTC Waldhaus ausrichtet. © Ttc

Der Veranstalter rechnet mit rund 100 Meldungen von Frauen und Männern, die in den Altersklassen H 30 bis H 70 sowie D 40 und D 50 antreten. Das Ranglistenturnier hat „Grade S-4“, was für jedes erreichte Weiterkommen in die nächste Runde ordentliche Punktewertung für die Deutsche Senioren-Rangliste des DTB bedeutet.

Sicher darf auch in diesem Jahr wieder mit namhaften Meldungen, toller Geselligkeit und hochklassigen Matches gerechnet werden. Der TTC Waldhaus lädt alle Tennisbegeisterten und Interessierte zum Zuschauen und Vorbeikommen ein.