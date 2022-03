Thomas Deuschle ist Waghäusels Oberbürgermeister

Waghäusel. Die große Überraschung ist ausgeblieben: Thomas Deuschle (CDU) heißt erwartungsgemäß der neue Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Waghäusel. Nach dem ersten Wahlgang, in dem Deuschle mit klarem Abstand vorne lag, kam 14 Tage später ein deutliches Ergebnis für den seit zwölf Jahren amtierenden Bürgermeister zustande. 35,6 Prozent holte seine einzige ernsthafte Konkurrentin, die parteilose Claudia Sand.

Bei einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung von 47,2 Prozent (gegenüber 52,2 Prozent vor zwei Wochen) steigerte sich Deuschle auf 59,5 Prozent. Die Anhänger früherer Mitbewerber blieben diesmal wohl teilweise zuhause, so lauteten die Vermutungen vor Ort. Da immerhin drei der ursprünglich sechs Kandidaten nicht mehr antraten, wurde für die Nachwahl ein Potenzial von rund 20 Prozent der Stimmen frei, hauptsächlich aus dem grünen Umfeld von Nicole Heger und Andreas Bohnstedt. Keine Rolle spielte, wie schon vor zwei Wochen, Markus Kretzler mit 4,3 Prozent gegenüber 4,2 Prozent, der sich als Gegner der Corona-Maßnahmen mehr auf dieses Thema spezialisiert hatte.

Mit viel Beifall feierten die vor dem Rathaus versammelten Bürger den freudestrahlenden Sieger. Er sei glücklich und stolz, so äußerte sich das neugewählte Stadtoberhaupt, nachdem der Wahlausschussvorsitzende OB Walter Heiler das vorläufige Endergebnis bekanntgegeben hatte.

Bürger verfolgen Auszählung

Deuschles Dank galt insbesondere seiner Familie, seinem Wahlkampfteam und den zweimal zum Wahldienst eingesetzten Rathausmitarbeitern und weiteren Helfern. Die etwa 300 Menschen auf dem Rathausvorplatz mussten, bis die letzte Stimme ausgezählt war, eine gute Stunde bei angenehmem Wetter ausharren, konnten aber die eingehenden Einzelergebnisse aus den 21 Wahlbezirken auf einer Leinwand verfolgen.

Persönlich kamen und gratulierten alle Nachbarbürgermeister, von Bruchsal bis Forst und Östringen. Zu den Gratulanten gehörten die Abgeordneten Olav Gutting, Ulli Hockenberger und Christian Jung. Gekommen war auch Ehrenbürger Robert Straub. Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gab es eine Reihe von Glückwünschen am Mikrophon. Danach übermittelten die vereinigten Gesangvereine und die Musikvereine der Stadt ihre gesanglich-musikalischen Grüße.

Der 53-jährige Deuschle (CDU) kam 2009 zunächst als Beigeordneter aus Kornwestheim nach Waghäusel, wurde dann Bürgermeister, ist derzeit auch Kreisrat der CDU. Deuschle tritt seinen Dienst in Waghäusel als Nachfolger von Oberbürgermeister Walter Heiler am 1. Juni an. ws

