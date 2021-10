Tullahalle wird zur Galerie der kreativen Köpfe

Rheinhausen. Nach einer einjährigen, Corona-bedingten Pause, laden die Hobbykünstler Rheinhausen am letzten Oktoberwochenende zu ihrer Ausstellung in die neue Tullahalle nach Rheinhausen ein. Am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Oktober, präsentieren sich zum 28. Mal bewährte und neue Künstler. Die Besucher erwartet ein breitgefächertes Angebot an vielfältigen Hobbyarbeiten.

Gezeigt werden Holzdeko-Arbeiten, Geschenkboxen, selbst gemachte Marmelade, die Puppenklinik, Schmuck, Häkel- und Strickarbeiten, Patchwork-Stücke, Malerei, Tiffany, Kakteen, Geschenkkarten, Öle und Essige aus eigener Herstellung, Dekoartikel und vieles andere mehr.

20 kreative Köpfe präsentieren laut Ausstellungssprecherin Sonja Böllinger ihr künstlerisches und handwerkliches Geschick der Öffentlichkeit und verwandeln an diesen beiden Tagen die Tullahalle in eine Galerie der Hobbykunst.

Erlös an Kinderhospiz Sterntaler

Neben vielen, die zum festen Stamm der Schau gehören, präsentieren sich wieder neue Teilnehmer. Die jüngste Ausstellerin ist 13 Jahre alt und bringt ihre Handarbeiten mit. Der Erlös aus diesem Verkauf soll dem Kinderhospiz Sterntaler zugutekommen. Auch die Bewohner des Behindertenwohnheimes aus Oberhausen werden als Künstler ausstellen.

Am Sonntag, 31. Oktober, werden die Unimog-, Traktoren- und Moped-Freunde aus der Gemeinde und der Umgebung ihre historischen Maschinen vor der Tullahalle zur Schau stellen. Erneut werden Ape-Rollermobile, italienische Kleintransporter, zu sehen sein. Im Foyer der Halle verkauft der Musikverein Rheinhausen Kuchen to go.

Die Hobbykünstler Rheinhausen laden zu dieser Ausstellung ein. Sie ist am Samstag, 30. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 31. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Es gelten die aktuellen 3G-Regeln. Sofern es bei der „Basis-Stufe“ gemäß der Corona-Verordnung bleibt, ist zum Besuch der Veranstaltung mindestens ein Nachweis über einen maximal 24 Stunden alten Corona-Schnelltest erforderlich. Sonntags besteht an der Tullahalle die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. zg