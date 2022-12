Turnverein Altlußheim begrüßt den Nikolaus mit Salto und Rad

Altlußheim. Nach vier Jahren war es wieder so weit – die Turnabteilung des TV Altlußheim konnte ihre große Weihnachtsfeier mit Auftritten aller Gruppen in der Rheinfrankenhalle veranstalten. Diese bei den Turnerinnen und Turnern eine lange Tradition, die weit in die Zeit vor der Pandemie zurückreicht. Früher alljährlich gefeiert, findet sie inzwischen alle zwei Jahre statt.

Bereits früh am Morgen trafen sich die Übungsleiter und einige Helfer, um die Halle für die Feier vorzubereiten. Dazu gehörte erstmalig das Auslegen von Bodenplatten, die den neuen Hallenboden schützen sollten, sowie das Aufstellen von Tischen, Stühlen, der Aufbau der Bühne und vieles mehr. Auch weihnachtliche Dekorationen durfte dabei zum Schluss nicht fehlen, um für besinnliche Stimmung zu sorgen.

Nachdem sich alle aktiven Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien und Freunde in der Halle eingefunden hatten, wurden sie bald von einer der Abteilungsleiterinnen der Turnabteilung, Manuela Schmidt, begrüßt. Danach führte Christopher Baust durch das abwechslungsreiche Programm, bestehend aus den einzelnen Gruppen der Abteilung. Für die meist mit Weihnachtsmusik untermalten Auftritte hatten die Turnerinnen und Turner schon einige Wochen zuvor fleißig geprobt.

Mutter-Kind-Gruppe eröffnet

Die Mutter-Kind-Gruppe, geleitet von Ute Gans, eröffnete das Programm, wobei die Kleinsten der Abteilung mit Hilfe einen quer aufgebauten Parcours aus verschiedenen Kästen und Matten überquerten. Als nächstes folgten gemäß des oft nach Alter der Kinder sortierten Reihenfolge des Programms die beiden Kleinkindgruppen von Manuela Schmidt, Marlen Wagenbach und Marius Schächner. Die kleinen Turnerinnen und Turner kletterten, balancierten und sprangen über eine Bewegungslandschaft aus Bänken, Kästen und einer Weichbodenmatte.

Im Anschluss zeigten die Jungen und Mädchen der etwas älteren beiden Kinderturngruppen unter der Leitung von Nadine Willer, Maren Sold und Nadine Maslowski, wie sie zunächst über Mattenhügel und danach mithilfe des Minitrampolins einen Kasten erklommen können. Ab der Altersstufe sechs werden die Kinder in der Turnabteilung getrennt und es wird in Jungs- und Mädchenturnen unterschieden.

Schon in der Kleinkindgruppe wird mit Feuereifer geturnt, wie die Knirpse bei der Turngala eindrucksvoll unter Beweis stellten. © Dorothea Lenhardt

An diesem Nachmittag zeigten zuerst die Jungen, was sie in ihren Übungsstunden gelernt hatten. Die jüngere und die ältere Jungenturngruppe von Julian Baust und Lukas Gollinger turnten verschiedene Sprünge am Kasten vor. Zwischendurch wurde er dazu höher gemacht oder das Sprungbrett durch ein Minitrampolin getauscht.

Nach einem kurzen Umbau boten die beiden allgemeinen Mädchenturngruppen Einblick in das Geräteturnen der Frauen: Die Turnerinnen der jüngeren Mädchenturngruppe von Sabine Sczepansky, Carina Höppner, Nina Middendorf und Hannah Krause balancierten nacheinander in unterschiedlichen Varianten über den Schwebebalken und die Turnbank.

Anschließend folgte direkt die ältere Mädchenturngruppe von Bernadett Klein und Melina Rössler. Hier turnten die Mädchen meistens in Paaren zuerst aufeinander zu, trafen und drehten sich in der Mitte des Balkens und zeigten variierende Übungen voneinander weg sowie von beiden Seiten einen Abgang vom Gerät. Zum Schluss wurden mit und ohne Hilfestellung noch ein paar Rollen vorwärts und ein Rad präsentiert.

Der letzte sportlich aktive Auftritt kam von der Leistungsgruppe weiblich von Bernadett Klein, Melina Rössler, Christin Schmitt und Rebecca Benz, bei dem die sieben- bis zwölfjährigen Mädchen Partnerübungen am Boden auf einer federnden Airtrack-Matte und danach einzelne akrobatische Übungsteile aus dem Bodenturnen wie beispielsweise Handstand-Überschlag, Rad mit einer Hand, freies Rad, Radwende, Flick-Flack und verschiedene Salti darboten. Zum Abschluss sorgten ein paar Jungen und Mädchen unter der Leitung von Sabine Sczepansky mit einem Weihnachtslied für einen musikalischen Ausklang. Die musikalische Begleitung hierbei übernahmen Julia und Georg Oberst.

Nikolaus schaut vorbei

Während der Feier sorgte die Turnabteilung für das leibliche Wohl und sowohl zwischen als auch während den Auftritten konnten sich alle mit einem herzhaften oder süßen Snack und Getränken sowie mit den von den Eltern gebackenen Kuchen versorgen.

Gegen Ende der Veranstaltung kam schließlich der Nikolaus, der zuvor schon fleißig Süßigkeiten an die Kinder verteilt hatte, auf die Bühne und dankte zuerst allen Übungsleitern für ihr Engagement mit einem kleinen Geschenk. Schlussendlich durften sich auch die Kinder aller Turngruppen ein kleines Weihnachtsgeschenk abholen.

Die Turnabteilung bedankte sich abschließend bei allen Mitwirkenden, die durch Kuchenspenden, vor allem aber durch ihre Hilfe beim Auf- und Abbau sowie beim Verkauf der Speisen und Getränke zum Gelingen dieser Weihnachtsfeier beigetragen haben.