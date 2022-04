Turnverein Altlußheim bietet wieder Familienrallye an

Altlußheim. 15 Kniebeugen am Stück schaffen und gleichzeitig wissen, wie hoch der Kirchturm ist – die idealen Voraussetzung zur Teilnahme an der Familienrallye des Turnvereins, die am Sonntag, 1. Mai, eine Neuauflage erleben wird. Wobei man kein Sportass und auch kein wandelndes Heimatbuch sein muss, um bei der Rallye erfolgreich zu sein, Spaß an der Bewegung sind allemal ausreichend.

Mitglied beim Turnverein Altlußheim (TVA) muss man gleichfalls nicht sein, um an der Rallye teilnehmen zu dürfen – und nicht einmal Altlußheimer. Auch Familien aus den Nachbargemeinden sind zur Teilnahme eingeladen. Die Organisatoren haben im Wesentlichen nur zwei Bitten: Bei Kindern sollte mindestens ein Elternteil mit von der Partie sein, was auch schon im Titel Familienrallye zum Ausdruck kommt, und die Teilnehmer sollten ein Fahrrad dabei haben. Ein Rad deshalb, weil sich die Rallye über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt und motorisierte Fahrzeuge nicht erlaubt sind.

Natürlich kann man den Parcours auch zu Fuß bewältigen, doch ob dann der Zeitrahmen eingehalten werden kann? Immerhin, die Familien haben für ihre Teilnahme am Sonntag, 1. Mai, ein großes Zeitfenster zur Verfügung – es reicht von 10 bis 16.30 Uhr. Je nach Fitnessgrad, so die Organisatoren, kann es mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen, alle Aufgaben zu erfüllen, doch groß gerechnet kalkulieren sie mit einer Stunde, bis alle Punkte abgehakt sind.

Aufgaben auf Laufzettel abhaken

Abgehakt werden die einzelnen Aufgaben auf einem Laufzettel, den es bei der Anmeldung gibt und auf dem die verschiedenen Aufgaben notiert sind. Für jede richtige Antwort oder absolvierte Übung gibt es Punkte. Wie gesagt, bis 16.30 Uhr müssen alle Laufzettel zurück bei den Organisatoren sein und dann wird gerechnet – für die drei Teilnehmer mit den meisten Punkten gibt es einen Geschenkkorb zu gewinnen.

Start- und Zielpunkt der Veranstaltung ist der Hof der Albert-Schweitzer-Schule, wobei der Zugang nur über die Ziegelstraße möglich ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und mitzubringen ist lediglich ein Kugelschreiben, um die Antworten notieren zu können.

Solle es am Sonntag, 1. Mai, regnen, wobei an einen Dauerregen gedacht ist, wird die Rallye auf einen späteren, sonnigeren Zeitpunkt verschoben. Doch davon will das Organisationsteam des TVA nichts wissen, derzeit hofft es auf möglichst viele Teilnehmer, Sonnenschein und jeder Menge Spaß beim Erfüllen der gestellten Aufgaben.