Über 65-Jährige werden geschützt

Altlußheim. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises kommt zu einem Impftermin in die Rheinfrankenhalle. Geimpft werden Bürger ab 65 Jahren mit dem mRNA-Vakzin, die erste Impfung findet am Sonntag, 20. Juni, statt, die zweite fünf Wochen später am Sonntag, 25. Juli.

Geimpft werden können 150 Personen, weshalb die Verwaltung vorerst die Bürger ab 65 Jahren anschreiben und um ein Rückmeldung bitten wird. Anmeldung sind bis Freitag, 11. Juni, 12 Uhr, unter Telefon 06205/39 43 39 oder unter den E-Mail-Adressen stefanie.goetzmann@altlußheim. de und anette.Schmidt@altlußheim.de möglich. aw