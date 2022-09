Überbauung wird zum Knackpunkt

Altlußheim. Über vier Anträge zu privaten Bauvorhaben musste der Gemeinderat entscheiden. Das Gremium lehnte alle Anträge ab.

Ein Bauherr plant den Umbau und die Erweiterung eines Wohn- und Gewerbeobjekts in der 1. Industriestraße und beantragt eine Überschreitung der im Bebauungsplan vorgeschriebenen Grundflächenzahl von 0,8. Das Gewerbegrundstück soll nun vollständig überbaut beziehungsweise versiegelt werden. In der Planversion von 2021 war noch ausreichend Grünfläche eingezeichnet gewesen. Das Gremium folgte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, an der im Bebauungsplan festgelegten Grundflächenzahl festzuhalten und damit den Befreiungsantrag abzulehnen. Der Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses in rückwärtiger Bebauung in der Schwabenstraße wurde mehrheitlich abgelehnt. „Das Wohnhaus fügt sich städtebaulich grundsätzlich nicht ein, da in diesem Quartier in zweiter Reihe keine weitere Wohnnutzung vorzufinden ist“, hieß es im Beschlussvorschlag. Die CDU-Fraktion gab drei Neinstimmen.

Dachterrasse fällt aus Rahmen

Der Bauantrag zum Neubau einer unbeheizten Lagerhalle in der Heinkelstraße ging ebenfalls nicht durch. Die Halle selbst entspricht mit ihren Maßen zwar den Vorgaben des Bebauungsplans, die Festsetzungen werden allerdings nicht bei der Grundflächenzahl eingehalten. Bei einer Grundstücksfläche von 1133 Quadratmetern dürfte eine Fläche von 906,4 Quadratmetern überbaut beziehungsweise versiegelt sein. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.

Auch den Bauantrag zur Erweiterung einer Dachterrasse auf einem Grundstück in der Schwabenstraße akzeptierte das Gremium nicht. Eine Dachterrasse mit 62 Quadratmetern „fügt sich nicht ein“, so die Begründung der Verwaltung. Die in der Umgebung vorhandenen Balkone wiesen eine Größe von lediglich fünf bis etwa 15 Quadratmeter auf. Der Antrag wurde mit allen Stimmen abgelehnt. vw