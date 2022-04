Unfall auf der B 39 – Zeugen gesucht

Altlußheim. Der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 39 bei Altlußheim ereignete, konnte bislang nicht abschließend aufgeklärt werden. Ein 52-jähriger Mann wollte kurz nach 10 Uhr mit seinem Alfa Romeo von der K 4252, der verlängerten Hauptstraße, nach links auf die B 39 in Richtung Speyer abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Mercedes-Fahrerin, die die B 39 in Richtung Walldorf befuhr.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, zu melden. pol

