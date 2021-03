Altlußheim. Ein 45-jähriger VW-Fahrer hat am Samstagabend gegen 19 Uhr alleinbeteiligt einen Unfall in der Hauptstraße in Altlußheim verursacht. Der Mann befuhr die Hauptstraße und wollte nach links in die Kurpfalzstraße abbiegen. Hierbei stieß er gegen den Zaun eines dortigen Anwesens. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. An dem VW-Golf sowie an dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von je rund 3000 Euro. Eine Passantin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem konnte sich dieser kaum auf den Beinen halten. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme durch einen Arzt auf dem Polizeirevier Hockenheim, wurden sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Nach Abschluss dieser Maßnahmen konnte der 45-Jährige, nun zu Fuß, seinen Heimweg antreten.

