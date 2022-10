Urlaub außerhalb der Ferienzeit

Altlußheim. 17 Jahre lang war Elke Müller die zuverlässige und geschätzte Ansprechpartnerin für alle Belange rund um das Schulgeschehen in der Altlußheimer Grundschule. Nun wurde sie von Bürgermeister Uwe Grempels und Konrektorin Stephanie Dennhardt schweren Herzens in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen rund 300 Bewerberinnen und Bewerber auf die Stelle im Schulsekretariat setzte sich Elke Müller damals durch. Zu Recht, so Bürgermeister Uwe Grempels, denn sehr schnell bestätigte sie das in sie gesetzte Vertrauen und übernahm an dieser wahrlich exponierten Stelle im Schulsekretariat Verantwortung.

Die großen Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Schulleitung, Kollegium, Elternschaft und Kindern sowie dem Schulträger meisterte sie mit Bravour, berichtete Grempels.

Zuverlässig und flexibel

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinfrankenhalle Kreistag spricht in Altlußheim über Finanzprobleme Mehr erfahren

Bei den vielen Interessen und Anliegen, die es unter einen Hut zu bringen galt, zeigte Elke Müller immer das richtige Gespür für die Situation, so Stephanie Dennhardt. Das Lehrerkollegium schätzte vor allem ihre Zuverlässigkeit, ihr hohes Verantwortungsbewusstsein und ihre Flexibilität.

Laut Elke Müller waren es gerade die vielen Kontakte und die Abwechslung in ihrer Tätigkeit, die ihr all die Jahre Spaß und Freude im Berufsalltag bereitet haben. Angesprochen, auf was sie sich nun ganz besonders freue, antwortete Elke Müller mit einem verschmitzten Lächeln: „Urlaub mal außerhalb der Ferienzeit.“ zg