Verbot dient dem Schutz

Was es an dem Schild „Betreten verboten – Lebensgefahr“ nicht zu verstehen gibt, erschließt sich mir nicht. Ein Verbot, verbunden mit dem Hinweis auf ein mögliches und plötzliches Ende der an den Tag gelegten Sorglosigkeit, als Einladung zur näheren Erkundung zu interpretieren, da fehlen einem die Worte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennoch, auf der Festwiese in Altlußheim und dem von ihr abgehenden Sommerdamm sind immer wieder Menschen zu sehen, bei denen die Neugier stärker ist als die Liebe zum Leben. Unbekümmert betreten sie den Damm, im Sonnenschein die Gefahr zu ihren Füßen nicht zur Kenntnis nehmend. Doch ein Fehltritt, ein Ausrutschen und schon ist es passiert. Angesichts der Urgewalt, mit der die Wassermassen den Rhein hinabfließen hätte ein Mensch in den Fluten keine Chance.

Wenn sich Bürgermeister Grempels dennoch gezwungen sieht, Security-Personal am Wochenende an den neuralgischen Punkten am Sommerdamm und im Niederfeld zu postieren, um den Katastrophentouristen Einhalt zu gebieten, dann spricht das Bände.

Anscheinend fruchtet ein Appell an den gesunden Menschenverstand heutzutage nicht mehr, braucht es massive Vorkehrungen, um die Menschen vor sich selbst zu schützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2