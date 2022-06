Verkehr gibt Anlass zur Sorge

Altlußheim. Gefährliche Situationen für Fußgänger in der Friedensstraße hat Friedbert Blaschke (FWV) bei der Sitzung des Gemeinderats angesprochen. Anwohner hätten sich beklagt über schwer erträgliche Zustände durch den Schwerlastverkehr, der die Straße nutze, obwohl mit der Badenwerkstraße eine wesentlich breitere Zufahrt zum überörtlichen Verkehrsnetz bestehe. Mehrfach seien 40-Tonner schon über den Gehweg gefahren. Blaschke regte Überlegungen an, wie solche Situationen vermieden werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Fraktionskollegin Simone Köhler lobte die nun arbeitnehmerfreundlicheren Öffnungszeiten der Bücherei. Sie fragte, ob es zur Ausgleichsfläche für das Kleinspielfeld Neuigkeiten gebe. Hier würden gerade Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingeholt, erklärte Bürgermeister Grempels. Zur Sammlung von Kronkorken für gemeinnützige Zwecke, die bisher in der alten Post erfolgte, konnte der Bürgermeister keine neue Stelle nennen.

Dr. Holger Porath gab Klagen von Bürgerinnen und Bürgern weiter, dass in der Badenwerkstraße zwischen Waschplatz und Ampelanlage teilweise deutlich die erlaubte Geschwindigkeit überschritten werde. Er fragte an, ob es möglich sei, den kompletten Bereich in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln – denn dort sei nicht nur das Einkaufszentrum, sondern auch eine Hauptverbindung zum Blausee, auf der viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Uwe Grempels macht keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. mm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2