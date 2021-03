Altlußheim. Bei der Grundlagenermittlung zur Aufstellung eines Erschließungsplanes für die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen wird die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser in den kommenden Tagen die genaue Zählung der Haushalte in der Gemeinde Altlußheim durchführen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierzu werden Mitarbeiter der Vermessungsabteilung der Deutschen Glasfaser per PKW durch die einzelnen Straßenzüge fahren und mit speziellen Geräten den Boden gleichermaßen abscannen, um mögliche Leitungswege und Haushaltszahlen zu ermitteln.

Mit diesem Gerät werden die Verantwortlichen der Deutschen Glasfaser den Boden gleichermaßen abscannen. © Gemeinde Altlußheim

In dem Verfahren werden lediglich quantitative Daten über die Anzahl der Haushalte pro Haus und die Bodenbeschaffenheit erfasst, es erfolgt keine Erfassung oder Speicherung von personenbezogenen Daten oder Bildaufnahmen von Privatgrundstücken.