Von der Sonne verwöhnt

Altlußheim. Kaum hatten sich am Samstag die Tore zum Messplatz geöffnet, der in den vergangenen Tagen zu einem Rummelplatz umgebaut wurde, da füllt er sich auch schon. Zahlreiche Eltern mit ihren Kindern und nicht minder viele Großeltern mit den Enkeln wollten sich die Gelegenheit, die Kerwe zu feiern, nicht entgehen lassen. Noch bis Dienstag haben sie dazu die Möglichkeit.

Die Tore geöffnet ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, denn der Kerwerummel auf dem Messplatz fand unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie statt – Einlass wurde nur nach der 3G-Regel gewährt. Die Sicherheits- und Hygienevorschriften sorgten auch dafür, dass die traditionellen Begleiter der Kerwe – Borscht, Tanz und Festzelt – in diesem Jahr nicht stattfinden konnten.

Was die Kinder wohl kaum störte, sie hatten am Wochenende ihren Spaß an den Fahrgeschäften. Das Karussell war bei herrlichem Sonnenschein das ganze Wochenende über mit Beschlag belegt und mit der Dämmerung und dem Glanz der Lichter begann die Hochzeit des Autoscooters.

Ein Greifer und das beliebte Entenangeln sowie die Losbude und der Verkauf von großen Luftballons rundeten das Angebot für die Kinder ab. Wer es sportlicher wollte, konnte sich beim Dosenwerfen versuchen. Eine Schlemmerbude mit deftigen Speisen und kühlen Getränke und das Café mit seinen Crêpes sorgten für Stärkung.

Das bunte Treiben auf dem Messplatz wird heute, Montag, und am Dienstag, 26. Oktober, jeweils von 13 bis 20 Uhr, fortgesetzt. aw