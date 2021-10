Vorhang auf für Tanzgala

Altlußheim. „We are back“ heißt es bei der GymTa-Session, die voller Vorfreude auf ihre Tanzgala am Samstag, 20. November, in der Rheinfrankenhalle ist. Nach den Monaten der erzwungenen Abstinenz freuen sich die Tänzerinnen, wieder im Rampenlicht zu stehen. Natürlich gilt für die Besucher und die Akteure ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das den aktuellen Vorschriften entspricht.

Die „Tanzgala Edition 2021“ wird am Samstag, 20. November, in zwei Veranstaltungen über die Bühne gehen, einmal um 14 Uhr und zum zweiten um 19 Uhr (Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn).

Ticketreservierungen für die Veranstaltungen sind ab Freitag, 15. Oktober, möglich. zg