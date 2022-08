Wandern im Schwarzwald

Alt-/Neulußheim. Die Naturfreunde Lußheim planen am Sonntag, 7. August, eine Wanderung zum Kurort Dobel im Nordschwarzwald. Der Bus fährt um 9 Uhr in Altlußheim Mitte und um 9.10 Uhr in Neulußheim am Rathaus ab.

Die Führung übernimmt Ruth Marker. Es wurden von ihr im Vorfeld schöne Wanderwege erkundet und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz bei einer schönen Einkehrmöglichkeit, die der Stärkung und wohl auf der geselligen Erholung dient.

Anmeldungen sind unter Telefon 06205/2 32 83 83 möglich. Im Bus sind noch einige Plätze für Kurzentschlossene frei. kbr