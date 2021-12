Weihnachtsandacht nicht umsetzbar

Altlußheim. Wer hätte sich vor wenigen Monaten vorstellen können, dass Chorgesang im Verein so einfach wieder zum Stillstand kommen könnte, heißt es in einer Pressemitteilung des AGV Frohsinn. Mit viel Freude, Begeisterung und großer Beteiligung hätten sich die Sängerinnen und Sänger Anfang Oktober nach fast zweijähriger Pause wieder zum Singen getroffen und Pläne geschmiedet. Doch schnell sei klargeworden, dass die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben beeinflussen und auch verändern würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bedenke man, dass sich die rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben ständig änderten – manchmal auch noch unterschiedlich auslegbar – könne man erahnen, wie schwer es für den Chor um Vorsitzenden Manfred Henkel sei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Gesundheit aller Sängerinnen und Sänger stehe ganz klar an oberster Stelle. Vielleicht zeige sich in dieser schwierigen Zeit auch der Wert und die Bedeutung eines musikalischen Zusammenhalts der Gemeinschaft. „Diese Gemeinsamkeit ist ein Grundpfeiler unseres Miteinanderes“, so der AGV Frohsinn.

Deshalb hätten sich die Vorsitzenden des Musikvereins und des AGV Frohsinn, Bernhard Molnar und Manfred Henkel, entschieden, die weihnachtliche Andacht auf dem Friedhof ausfallen zu lassen. Die vorgegebenen Hygienevorschriften, das Kontrollieren des Impfstatus und das Führen einer Anwesenheitsliste, seien von beiden Vereinen nicht zu stemmen.

Der AGV Frohsinn teilt weiterhin mit, dass die für Januar geplante Jahreshauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werde. Die Mitglieder werden rechtzeitig informiert. Eine Altpapiersammlung ist für 15. Januar vorgesehen, wie immer auf dem Messplatz in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. mh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2