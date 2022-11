Wer will ein Engel sein?

Altlußheim. Kinder, die einmal Maria, Josef, einen Engel oder einen Hirten darstellen wollen, sind zu den Krippenspielproben der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. In diesem Jahr gibt es ein Krippenspiel an Heiligabend um 14.30 Uhr, zu dem Kinder aller Altersgruppen eingeladen sind.

Für das Krippenspiel sind Treffen am Donnerstag, 8. Dezember, und Donnerstag, 15. Dezember, vorgesehen, jeweils um 16 Uhr im Emil-Frommel-Haus. Die Generalprobe findet am Freitag, 23. Dezember, um 14 Uhr in der Kirche statt.

Um Anmeldung wird gebeten bei Diakon Jascha Richter. Entweder per E-Mail, jascha.richter@kbz.ekiba.de, oder telefonisch, 06205/ 3 07 99 55. Laternen können in den Gottesdienst mitgebracht werden, um sich das Licht von Bethlehem mitzunehmen. zg