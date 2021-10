Wer zieht ins Rathaus ein?

Oberhausen-Rheinhausen. Nicht in jeder Kommune findet sich eine so große Auswahl an Kandidaten für eine Bürgermeisterwahl. In der knapp 10 000 Einwohner zählenden Doppelgemeinde Oberhausen-Rheinhausen waren es ursprünglich fünf Bewerber, jetzt sind es noch vier. „Aus persönlichen Gründen“ hat der Kandidat, der als erster seine Bewerbungsunterlagen abgegeben hatte, zurückgezogen.

Über die Reihenfolge auf dem Wahlzettel entscheidet noch der Gemeindewahlausschuss unter Martin Büchner. Nach 24 Jahren tritt der amtierende Bürgermeister nicht mehr an und macht den Platz für ein neues Ortsoberhaupt frei. Am Sonntag, 14. November, soll der neue Rathauschef oder die Rathauschefin gewählt werden. Bewerbungsschluss ist an diesem Montag, 18. Oktober.

Bewerbungen sind noch möglich

Eine öffentliche Bewerbervorstellung ist auf Donnerstag, 4. November, um 18.30 Uhr in der Sporthalle Oberhausen terminiert. Der Auftritt der Bürgermeisterkandidaten soll zusätzlich per Livestream im Internet über einen Youtube-Kanal übertragen werden. In der Tullahalle Rheinhausen ist eine Teilnahme an der Direktübertragung möglich.

Nastassia Di Mauro ist Hauptamtsleiterin der Naturpark-Schwarzwald-Gemeinde Marxzell. Dort trage sie Verantwortung für nahezu alle zentralen Aufgaben, informiert die Kandidatin. Mit dem Slogan „verwaltungs- und führungserfahren, mit frischem Schwung, parteilos und echt unabhängig“ geht sie in den Wahlkampf. Sie bringe nicht nur Führungskompetenz mit, sondern auch Ideen und Visionen, Leidenschaft, Offenheit und Kontaktfreude – und ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Die Kandidatin hat italienisch-kroatische Wurzeln, ihr Geburtsort ist Spaichingen. Sie ist ledig, wird demnächst 33 Jahre alt.

Mit zum Bewerberfeld gehört die 57-jährige Tierärztin Dr. Britta Körner. Die gebürtige Kielerin, die verheiratet ist und zwei Söhne hat, wohnt seit ihrer Heirat 1999 in Oberhausen. Seit 2009 führt sie eine Tierarztpraxis.

Der im Ortsteil Oberhausen aufgewachsene Kämmerer Manuel Scholl ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. „Bewusst“, wie er betont, tritt der frühere SPD-Ortsvorsitzende als unabhängiger Kandidat an. Von der Stadtkämmerei in Mannheim wechselte er 2017 ins Rathaus Oberhausen.

„Obwohl im Ortsteil Oberhausen aufgewachsen kenne ich sowohl die Verhältnisse der gesamten Gemeinde als auch die spezifischen Bedürfnisse beider Teilorte. Die individuellen Wünsche und Probleme wie auch die traditionellen Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen, ohne dabei die Erfordernisse der Gesamtgemeinde aus den Augen zu verlieren“, erklärt der passionierte Faustballer.

Hockenheimer tritt an

Christian Soeder wirbt mit dem Slogan „Für uns stark“. 35 Jahre alt ist er, geboren in Hockenheim und wohnhaft in Mannheim, wo er sich ehrenamtlich als Bezirksbeirat engagiert. In Hockenheim amtiert er als stellvertretender Vorsitzender des Awo-Ortsvereins.

Der, wie er sich bezeichnet, Kommunikationsexperte arbeitet als Referent im Landtag von Baden-Württemberg sowie selbstständig als Berater. Soeder ist SPD-Mitglied, tritt jedoch in Oberhausen-Rheinhausen „unabhängig von Parteien und Einzelinteressen als Bürgermeister für alle“ an. „Ich werde mein Netzwerk, das ich in den letzten Jahren in der Region, in Stuttgart und in Berlin knüpfen konnte, für Oberhausen-Rheinhausen nutzen.“

Abstand von einer Kandidatur hat der einheimische Dirk Vogel genommen, der seit 1990 mit seiner Frau Nadine und den beiden inzwischen erwachsenen Söhnen in Oberhausen-Rheinhausen lebt. Seinen Arbeitsplatz hat der leitende Angestellte im Rathaus Bad Schönborn.