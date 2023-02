Altlußheim/Region. „Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit für den Rhein-Neckar-Kreis“, begrüßte der Landrat Stefan Dallinger im Sitzungssaal im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisbehörde und gratulierte herzlich zum 25- und 40-jährigen Dienstjubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Feierstunde mit dabei war auch die Personalräte des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, Stefanie Grill und Horst Post sowie die Vorsitzende des Personalrats des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik, Gabriele Friedrich, die die Glückwünsche der beiden Personalvertretungen überbrachten, und zahlreiche Dezernats- und Amtsleitungen des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sowie die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik.

Die Personalräte des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, Stefanie Grill und Horst Post, die Vorsitzende des Personalrats des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik, Gabriele Friedrich sowie Landrat Stefan Dallinger (r.) gratulierten zum Jubiläum.

Mehr zum Thema Rhein-Neckar-Kreis Ehrhart-Schott-Schüler Schwetzingen bauen Riesenlogo für Rhein-Neckar-Kreis Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Theodor-Heuss-Schule „Medienbus“ macht in Eppelheim Weg ins Internet frei Mehr erfahren

Geehrt wurden Martina Eckholt, Kommunalrechtsamt, wohnhaft in Altlußheim, Corina Roth, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, wohnhaft in Sinsheim, Ursula Heinzmann, Straßenverkehrsamt, wohnhaft in St. Leon-Rot, Heide Dittrich, Versorgungsamt, wohnhaft in Heidelberg, Linda Österle, Vermessungsamt, wohnhaft in Kraichtal und Hans-Jörg Fröhlich, Vermessungsamt, wohnhaft in Sinsheim zum Dienstjubiläum. zg