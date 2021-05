Wie Klimaschutz vor Ort umgesetzt wird

Altlußheim. Die Ergebnisse des Integrierten Klimaschutzkonzepts werden bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr in der Rheinfranken-Halle beraten. Neben einer Satzungsänderung des Zweckverbands Fibernet stehen vor allem Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung.

Eine Bauvoranfrage betrifft die Erweiterung des Wohnhauses Friedrichstraße 9, ein Befreiungsantrag die Errichtung einer Terrasse mit Überdachung im Almenweg 2. Bauanträge werden zu folgenden Themen beraten: Errichtung einer Gaube in der Ziegelstraße 20, Neubau eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße 20, Neubau eines Betriebsgebäudes mit Betriebsleiterwohnung in der Alten Ladestraße 2, Wohnhausumbau und -anbau in der Mozartstraße 9.

Fragen, Anregungen und Vorschläge der Sitzungsbesucher stehen am Anfang der Sitzung, Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung, Bekanntgaben des Bürgermeisters, Mitteilungen und Anfragen aus dem Gemeinderat an deren Ende. mm