Wiesental lädt zur Geschichtswanderung ein

Wiesental. So etwas hat es noch nie gegeben, zumindest nicht in den zurückliegenden 725 Jahren Wiesentaler Geschichte. Angesagt ist zum Ortsjubiläum eine Geschichtswanderung durch den heutigen Stadtteil, der 1297 als gerade 50-Einwohner-Dörfchen entstanden ist. Theaterensembles und Vereine, Gruppen und Einzelpersonen ermöglichen einen Streifzug durch zwei Jahrtausende.

Am Sonntag, 18. September, ist es soweit. An sechs verschiedenen Stellen werden Szenen der Wiesentaler Ortsgeschichte zu sehen sein. Dort finden jeweils um 11, 12, 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr die Vorführungen statt: also überall sechs. So haben die Besucher die Möglichkeit, sämtlichen Darbietungen beizuwohnen. Und an allen sechs Plätzen gibt es umfangreiche Speise- und Getränkeangebote.

An diesem Tag sind einige Straßen gesperrt. Die Aufführungsplätze sind am besten zu Fuß zu erreichen. Darüber hinaus werden ein Planwagen, gezogen von Pferden, und ein Bähnle unterwegs sein und die verschiedenen Stationen anfahren. Was darf das Publikum erwarten?

Die römischen Besatzer: (Bellenplatz). Die Pfadfinder drehen zusammen mit dem Römer-Experten Lothar Weis die Zeit um 2000 Jahre zurück.

Die Gemarkung des erst 1297 gegründeten kleinen Dorfes Wiesental gehörte einst zum großen Imperium Romanum. Davon zeugen die Römerstraße und das ehemalige Römerkastell mit der römischen zivilen Siedlung.

Im Mittelpunkt der Vorführungen steht die Technik der Römer, die Kriegsgeräte und besonders das Tretrad. In wochenlanger Arbeit hat der experimentelle Archäologe Weis ein großes römisches Tretrad, mehr als 300 Kilogramm schwer, errichtet, um das Spektrum der alten Handwerks- und Baukunst der Römer nachvollziehen zu können.

Die Gründung des Dorfes 1297: (vor der katholischen Kirche). Das Amateurtheater „Parole“ erinnert daran, wie Wiesental mit rund 50 Einwohner entstanden ist.

1297 veranlasste der Speyerer Fürstbischof Friedrich von Bolanden die Ansiedlung „Wiesenten“ im Lußhardtwald. Wie die ungewöhnliche fürstbischöfliche Anordnung einer Dorfgründung im März 1297 vor sich gegangen sein könnte, stellt die „Parole“ dar und macht die regionalpolitisch begründete Entscheidung des damaligen Würdenträgers nachvollziehbar.

Lager des Prinzen: „Eugen der edle Ritter“ (Jodokusweg). In das Lagerleben der kaiserlich-deutschen Truppen um 1734 entführt der Gesangverein Sängerbund.

Auf Wiesentaler Gelände hatte der bekannte Heerführer Prinz Eugen von Savoyen sein Hauptquartier aufgeschlagen.

Seine Truppen (85 000 Soldaten) sollten der von den Franzosen (100 000 Mann) eingezingelten Festung Philippsburg zu Hilfe kommen. Eine Zeit lang hielt sich dort auch Kronprinz Friedrich II. (später Friedrich der Große) auf. Zu erleben ist: Schlachtfeldatmosphäre, Lagerleben mit Marketenderinnen, Lieder der Soldaten.

Badische Revolution in Wiesental: (Park Ortsmitte). Das Mundarttheater „Wissädalä Duddärä“ macht die Zeit des Volksaufstandes um 1849 gegenwärtig.

An die Badische Revolution und an die Niederschlagung durch preußische Truppen erinnert die Aufführung. Auch Wiesental war damals in die Kämpfe einbezogen. Präsentiert werden Lieder aus der damaligen Epoche und Textbeiträge, die Bezug auf die nicht unbedeutende Rolle Wiesentals im Kampf um Freiheit und auf einzelne Freiheitskämpfer nehmen.

Sage vom Knochenmännle: (Marienkapelle/Ortseingang). Eine alte Erzählung aus den 1850er Jahren hat der Jahrgang 1966/67 für das Fest ausgekramt.

Die östliche Wald und Flur von Wiesental beherrschte einst ein Knochenmännchen, eine schauerliche Skelettgestalt. Der freche Kobold, den niemand so recht zu Gesicht bekam, neckte und foppte besonders die Holzsammlerinnen. Ihnen schnürte er unversehens die Reisigbündel auf und verhinderte somit ein rechtzeitiges Nachhausekommen.

Schule vor 100 Jahren: (Bolandenschule I). Was die Urgroßeltern in der Schule erlebt haben, stellt die Theatergruppe „Kleine Bühne“ nach.

Wie verlief um 1920 der Unterricht mit dem strengen Herrn Lehrer in der „Volksschule“? Damals zählte Wiesental etwa 4300 Einwohner. 15 Lehrer unterrichten gut 1000 Kinder. Vor dem Bau des neuen Schulhauses 1873 gab es für knapp 400 Schüler nur drei Lehrer und drei Klassenräume. ws