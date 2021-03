Wo ist was in Altlußheim (2)?

Altlußheim. 1926 – was sagt diese Zahl aus? Das Jahr kennzeichnet einen Wendepunkt im Bereich der Versorgung in der Altlußheimer Geschichte. Was damals passierte und was das Gebäude, das wir suchen, damit zu tun hat, wollen wir von Ihnen wissen. Nur so viel – das gesuchte Objekt befindet sich im Norden der Gemeinde.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpfälzer Produkten. Dazu müssen Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Altlußheim“ bis Dienstag, 30. März, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de schicken. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfaches Mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, um welches Gebäude es sich auf diesem Bild handelt – und wo es steht. vas/Bild: Schwindtner